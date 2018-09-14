Стоимость перерегистрации авто по новым правилам

В конце августа Кабмин принял постановление, которое упрощает регистрацию транспортных средств. Изменения коснулись перерегистрации авто, в частности, процедуры снятия автомобилей с учета при продаже.

Эксперты Центра общественного мониторинга и контроля выяснили, сколько денег и времени теперь смогут сэкономить украинские водители.

С 1 сентября этого года, продавая авто, больше не нужно проводить процедуру снятия его с учета. Транспортное средство сразу будет перерегистрироваться на нового владельца. Это будут делать при наличии документа, подтверждающего законность приобретения (договор купли-продажи или решения суда).

Снимать машины с учета будут только в случаях: вывоза транспортного средства за границу на постоянное жительство, продажи нерезиденту, утилизации. Нововведения касаются автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, мотоциклов, прицепов, полуприцепов, мотоколясок и мопедов.

Читайте также: В Укравтодоре рассказали, какие дороги отремонтируют в 2019 году

В то же время перерегистрировать авто не смогут граждане, имеющие задолженность по алиментам больше, чем за три месяца. Создан Единый реестр должников (erb.minjust.gov.ua), в котором сотрудники сервисных центров МВД будут проверять наличие долгов у продавцов авто.

Стоимость повторной регистрации авто отечественного производства обойдется в 525 гривен, иностранного – в 562 гривны. Ранее приходилось дополнительно платить за снятия машины с учета, которое стоило в пределах 450 грн. В МВД отмечают, что благодаря отмене этой услуги автовладельцы могут сэкономить не только деньги, но и время.

«При снятии с учета транспортное средство дополнительно осматривали. За это оплачивали услуги эксперта-криминалиста, а также саму процедуру снятия с учета. В общем все это обходилось гражданам примерно 450-470 гривен», – подчеркивает ведущий консультант сервисного центра МВД Вадим Мазурок.

Важно помнить, что при продаже транспортного средства уплачивается налог на доход по ставке 5%, а также 1,5% военного сбора. Переоформление авто происходит в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления.

Вы владелец новенького элитного авто. Либо не молодого, но верного «железного коня». Так или иначе, готовы порадовать вас специальными картами для водителей. Получайте дополнительные скидки, кэшбэк и многое другое.