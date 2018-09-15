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Google представила технологию распознавания музыки нового поколения

Google представила технологию распознавания музыки нового поколения

С выходом Pixel 2 Google представила функцию Now Playing, которая способна распознавать музыку, играющую в фоне. Now Playing постоянно анализирует окружающие звуки, не требует подключения к Интернету, вся база треков хранится на самом устройстве, основной особенностью новой функции стало использование нейросетей для идентификации треков.

В блоге Google AI компания сообщила о том, что внедрила подобную нейросеть в распознавание Sound Search, расположенное на стороне сервера и доступное каждому.

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Теперь, спросив у ассистента “Окей Google, какая это песня?”, можно получить такой же быстрый и точный ответ.

Для распознавания в Now Playing компания использует отпечаток записи окружающего пространства, после чего подобный отпечаток сравнивается с отпечатками в базе данных смартфона. В Now Playing хранится тысячи песен, база данных постоянно обновляется, добавляются новые треки, а непопулярные удаляются. Это создает некоторые ограничения.

В случае с Sound Search база данных в 1000 раз больше, что позволяет более точно идентифицировать трек и попросту с большей долей вероятности выводить хоть какой-либо результат.

По материалам internetua.com
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