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Google видалив гаманець Bitcoin, спровокувавши скандал

Google видалив гаманець Bitcoin, спровокувавши скандал

Компанія Google видалила принаймні три основних гаманця з криптовалютами зі свого магазину додатків за одну ніч. Про це повідомляє The Next Web.

Генеральний директор Bitcoin.com Роджер Вер вважає, що причина видалення – нова криптовалютна політика Google, відзначає видання.

Уточнюється, що за останню добу були видалені додатки для гаманців з криптовалютами Bitcoin Wallet (керовані Bitcoin.com), CoPay і BitPay. При цьому жодна з цих програм не призначена для майнінгу криптовалют.

Google офіційно поки ніяк не прокоментував те, що відбувається.

У той же час, Роджер Вер вважає, що оновлена ​​версія Google Play Store помилково позначила гаманці як майнер для видобутку криптовалют на мобільному пристрої.

“Google сказав нам, що це пов’язано з тим, що вони більше не дозволяють використання криптовалютних додатків. Я поняття не маю, як у них склалося враження, що наш гаманець – додаток для майнінгу”, – написав Роджер Вер.

Відзначається, що останнім часом в соцмережах можна було зустріти численні заклики до користувачів Bitcoin дати негативну оцінку з додатком Bitcoin.com на Google Play. Поки неясно, чи стало видалення гаманця з Google Play результатом численних негативних оцінок.

“Користувачі Android встановили BitPay і CoPay понад 100 000 разів кожен. Гаманець Bitcoin.com налічує понад мільйон користувачів. Всі три програми підтримують Bitcoin Cash”, – уточнюється в статті.

По материалам УНН
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