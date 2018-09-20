Украина оказалась на 88-м месте глобального рейтинга индекса человеческого развития

В обнародованном ООН международном рейтинге индекса человеческого развития Германия заняла 5-е место. Лидером является Норвегия, а Украина оказалась на 88-й позиции.

Наилучший индекс человеческого развития в мире зафиксирован в 2017 году в Норвегии. К такому выводу пришли авторы обнародованного в пятницу, 14 сентября, глобального рейтинга индекса человеческого развития, составленного аналитиками Программы развития ООН (ПРООН).

Согласно данным рейтинга, индекс человеческого развития в Норвегии определен на уровне 0,953. На втором месте оказалась Швейцария с показателем индекса человеческого развития в 0,944. Далее следуют Австралия и Ирландия с 0,939 и 0,938 соответственно. На пятом месте – Германия. Уровень человеческого развития немцев авторы индекса классифицировали как 0,936.

В первую десятку попали также Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур, Нидерланды. Из постсоветских стран лучший показатель в этом плане зафиксирован в Эстонии – 0,871, что соответствует 30-й позиции в глобальном рейтинге. Западные соседи Украины – Польша, Словакия и Венгрия – заняли 33-е, 38-е и 45-е места соответственно.

Россия попала на 49-ю позицию, а Беларусь – на 53-ю.

Что касается Украины, то авторы индекса определили ее развитие в 0,751. Из-за такого показателя Украина оказалась на 88-м месте в списке из 189 стран. На последнем месте – Нигер.