Доходы Adobe выросли и превысили ожидания рынка

Производитель программного обеспечения для графического дизайна Adobe завершил третий квартал 2018 финансового года с растущими доходами, которые к тому же оказались выше ожиданий Уолл-стрит. Компании помогают подписки и цифровой бизнес.

За отчетный трехмесячный период, конец которого пришелся на 31 августа 2018 года, чистая прибыль Adobe составила 666,3 млн долларов или 1,34 доллара на акцию, увеличившись с 419,6 млн долларов или 84 центов в расчете на одну ценную бумагу годом ранее.

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На скорректированной основе (без разовых заработков и расходов) прибыль достигла 1,73 доллара на акцию, что выше среднего аналитического прогноза (по данным Thomson Reuters I/B/E/S) в 1,69 доллара на акцию.

Продажи Adobe в годовом исчислении повысились на 24,4% и составили 2,29 млрд долларов. Эксперты предсказывали выручку в размере 2,25 млрд долларов.

В последние годы Adobe переходит от традиционной модели продаж лицензий на программное обеспечение к предоставлению софта через облачные подписки Creative Cloud. Благодаря им квартальный объем цифрового бизнеса компании составил 1,61 млрд долларов. Последние четыре квартала этот бизнес растет примерно на 28%, а по итогам текущей отчетной четверти американская компания предсказывает 22-процентный подъем.

Доходы от облачного сервиса Adobe Document Cloud, позволяющего работать с документами, в июне-августе 2018 года достигли 249 млн долларов, что на 25% превосходит показатель годичной давности.

Набор решений Adobe Experience Cloud, включающий в себя такие продукты, как Marketing Cloud и Adobe Analytics Cloud, зафиксировал рост продаж до 614 млн долларов, превысив прошлогодний результат на 21%. Продажи подписок Adobe Experience подскочили на 25%.

Во втором финансовом квартале продажи всех подписок принесли Adobe чуть более 2 млрд долларов выручки против 1,6 млрд долларов годом ранее. Реализация коробочных продуктов продолжает сокращаться: в прошлой отчетной четверти она снизилась до 149,1 млн долларов со 159 млн долларов год назад. Разного рода сервисы и услуги поддержки обеспечили производителя ПО выручкой в размере 120,4 млн долларов.

По итогам четвертого квартала 2018 фингода Adobe ожидает скорректированную прибыль в 1,87 доллара на акцию, продажи – в 2,42 млрд долларов. На Уолл-стрит прогнозируют 1,86 доллара на акцию и 2,01 млрд долларов соответственно.