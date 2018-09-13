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В ВР объяснили, почему в 2019 году госслужащим ''заморозят'' зарплаты

В ВР объяснили, почему в 2019 году госслужащим ''заморозят'' зарплаты

В проекте государственного бюджета Украины на 2019 год предусмотрено “замораживание” заработной платы госслужащим, которые работают в министерствах и ведомствах.

Об этом заявила представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

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По ее словам, всем кто работает в бюджетной сфере, но не на государственной службе – поднимут заработную плату.

“В 2019 году будет “заморожена” заработная плата госслужащим – это не врачи или медики, это только те, которые работают в министерствах и ведомствах. Чиновникам заработная плата будет заморожена. Будет поднята минимальная заработная плата – соответственно будет поднята зарплата нашим медикам и учителям. То есть всем, кто работает в бюджетной сфере, но не на государственной службе”, – сообщила она.

По материалам УНН
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