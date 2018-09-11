Суд запретил Омеляну выезжать из Украины

Соломенский районный суд Киева запретил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну выезд за границу.

Об этом сообщила судья Анна Сергиенко.

Она отказалась назначать залог для министра, но потребовала сдать загранпаспорт, запретила общаться с фигурантами дела и обязала сообщать правоохранителям о своем местонахождении.

“Это вообще позорная ситуация”, – сказал после суда Омелян, комментируя решение о сдаче загранпаспортов.

Министр считает, что это препятствует его работе как министра.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.

В НАБУ отметили, что в декларации за оба года Омелян умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является.

В электронной декларации также отсутствует информация о расходах на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.