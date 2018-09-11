От 10 до 140 тыс. грн: эксперт рассказала о зарплатах программистов (инфографика)

“Сегодня программисты являются одними из самых востребованных специалистов. Им предлагают высокую зарплату с привязкой к иностранной валюте, возможность работать за рубежом, обучение и профессиональный рост”, – рассказала эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

За последние 30 дней для программистов прибавилось 2975 вакансий. В целом 54% всех предложений работы в Киеве. На втором месте находится Харьковская область. Третьем – Львов. Программистов ищут в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске. Работу предлагают за рубежом.

“Наименьшую заработную плату предлагают специалистам начального уровня – около 10 тыс. грн. Более опытные могут найти более оплачиваемые предложения. Например, веб-разработчику в Киеве готовы платить 48 тыс. грн. Через винницкий областной центр занятости ищут инженера-программиста на 20 тыс. грн. На сайтах по поиску работы есть вакансии на 140 тыс.”, – говорит эксперт рынка труда.

У программистов есть возможность работать как с нуля, так и с хорошим опытом. Обычно работодатели требуют знание технического английского. Имеет значение наличие высшего образования и аналитических навыков.

Бессменным лидером рынка за последние годы является веб-разработка. На нее приходится четверть всех вакансий. Ищут системных администраторов, специалистов технической поддержки, программистов разных языков и платформ, бизнес-аналитиков и IT-продажников.



“Работодатели принимают на работу программистов по договору подряда. Есть вариант, что человек как частный предприниматель оказывает услуги работодателю. Некоторые компании полностью официально трудоустраивают в штат. Правда, таких меньшинство. Иногда сами работники просят работодателя минимизировать его официальный доход, чтобы получить субсидию. Остальную часть дохода получают “в конверте”, – заключает Татьяна Пашкина.