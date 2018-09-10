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Эрдоган запретил туркам покупать недвижимость за доллары

Эрдоган запретил туркам покупать недвижимость за доллары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о проведении сделок с недвижимостью исключительно в турецкой лире.

Об этом сообщает AFP.

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“Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг подписал указ о том, что операции с собственностью должны проводиться в турецкой лире”, – говорится в сообщении.

Согласно указу президента, все расчеты по продаже и аренде недвижимости будут переведены в национальную валюту в течение следующих 30 дней.

Такое решение приняли в рамках правительственной политики защиты турецкой лиры от девальвации.

По материалам УКРИНФОРМ
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