Эрдоган запретил туркам покупать недвижимость за доллары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о проведении сделок с недвижимостью исключительно в турецкой лире.
Об этом сообщает AFP.
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“Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг подписал указ о том, что операции с собственностью должны проводиться в турецкой лире”, – говорится в сообщении.
Согласно указу президента, все расчеты по продаже и аренде недвижимости будут переведены в национальную валюту в течение следующих 30 дней.
Такое решение приняли в рамках правительственной политики защиты турецкой лиры от девальвации.