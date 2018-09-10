В Житомире построят крупный курортный комплекс

В Житомире будет реализован проект по строительству спортивно-рекреационной инфраструктуры на берегу реки Тетерев.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

Велосипедный маршрут, скейт-парк, скалодром, веревочный парк, новые спортивные площадки, открытые сцены, площадки для пикников, а еще пандусы для маломобильных групп населения – все это новое рекреационно-спортивное пространство, планируется построить на набережной реки Тетерев в Житомире площадью 2,63 га.

Проект будет реализован в течение нескольких лет за счет Программы секторальной поддержки ЕС и софинансирования из местного бюджета. Общий бюджет проекта – 40,5 млн грн.