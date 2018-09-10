В Польше повысили минимальную зарплату

Правительство Польши приняло решение о повышении с 1 января 2019 года минимальной заработной платы в стране, которая составит 2250 злотых брутто (около 522 евро).

Об этом пишет PAP.

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Правительство ввело также минимальную почасовую ставку оплаты труда – она увеличится с 13,70 до 14,70 злотых.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Совет министров рекомендовал утвердить большую “минималку”, чем планировалось. Изначально планировалось, что минимальная заработная плата составит 2220 злотых, а минимальная почасовая ставка – 14,50 злотых.

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