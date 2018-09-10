В Китае разработали новый вид квантовой памяти

Китайский научно-технологический университет разработал уникальную квантовую память, то есть устройство перспективной дистанционной квантовой связи.

Новое запоминающее устройство называется мультиплексной твердотельной квантовой памятью с множественными степенями свободы.

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Сейчас расстояние, на которое возможно надежно осуществлять квантовую телепортацию фотона, ограничивается сотней километров. Вариант с использованием устройства для хранения квантовой информации позволит обеспечить квантовую связь на большее расстояние.

Группа физиков под руководством Ли Чуаньфэна в последние годы занималась исследованиями в области разработки квантовой памяти. Команда успешно создала память с множественными степенями свободы с возможностью работы в 12 режимах.

Результаты эксперимента показывают, что во всех операциях памяти трехмерные квантовые состояния фотонов сохраняют точность приблизительно в 89 процентов.

Новое достижение, по мнению экспертов, не только имеет большое значение для развития квантовой сети и квантовых компьютеров, но и найдет применение в сфере линейных оптических квантовых вычислений.