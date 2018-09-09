Предприятие Фирташа приостановило выпуск удобрений

Частное акционерное общество «Северодонецкое объединение Азот» временно приостановило выпуск азотных удобрений ввиду затоваривания.

Об этом сообщили в пресс-службе Group DF.

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“ПАО «Северодонецкое объединение “Азот“», входящее в азотный бизнес Group DF, временно приостановило выпуск азотных удобрений. Приостановка производства связана с выполнением производственного плана и накоплением на складах достаточного количества продукции, необходимой для проведения сезонных сельскохозяйственных работ”, – говорится в сообщении.

Предприятие выполнило производственный план и изготовило необходимые объемы продукции, однако не избежало затоваривания.

“На сегодняшний день все складские помещения завода затоварены. Изготовленной продукции, которая есть в наличии, вполне достаточно, чтобы в полном объеме покрыть существующий спрос со стороны украинских аграриев. Мы четко ориентированы на потребности внутреннего рынка, поэтому по мере роста платежеспособного спроса предприятие будет запущено, и выпуск продукции будет возобновлен в кратчайшие сроки», – прокомментировал приостановление производства Леонид Бугаев, председатель правления ЧАО «Северодонецкое объединение “Азот“».

По словам Бугаева, с июня 2018 года тремя азотными предприятиями Group DF уже выпущено более 500 тыс. тонн азотных удобрений.

«Мы обратились в Министерство аграрной политики с просьбой озвучить недостающую потребность в азотных удобрениях для проведения осенней посевной с целью планирования технологических остановок наших предприятий для подготовки к зимнему периоду. Пока что никакого ответа мы не получили, но мощностей двух других работающих азотных предприятий Group DF вполне достаточно для покрытия остатков нужд на осеннюю посевную», – добавил Бугаев.

Отмечается, что во время остановки на предприятии будут проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме.