Apple запатентовала комплекс умных фар для автомобилей

Компания Apple получила патент на комплекс умных фар для автомобилей.

Система в автоматическом режиме способна подсвечивать на дороге объекты, представляющие потенциальную угрозу для движения, а также невидимых в темноте пешеходов. Для поиска объектов предлагается использовать набор датчиков и сенсоров спереди и по бокам автомобиля.

Читайте также: Apple создаст онлайн-сервис для полицейских запросов, – Reuters

Также система может изменять поток света, чтобы обеспечить лучшую видимость объектов. Кроме того, умный свет способен предупреждать о наличии таких объектов (в том числе движущихся) в опасной близости от дороги.

Уведомления в этом случае могут проецироваться на лобовое стекло машины или на иную систему вывода информации (экран шлема, очки дополненной реальности).

Регистрация патента не означает, что технология найдет применение: Apple оформляет такие заявки постоянно.