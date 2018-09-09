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Apple запатентовала комплекс умных фар для автомобилей

Apple запатентовала комплекс умных фар для автомобилей

Компания Apple получила патент на комплекс умных фар для автомобилей.

Система в автоматическом режиме способна подсвечивать на дороге объекты, представляющие потенциальную угрозу для движения, а также невидимых в темноте пешеходов. Для поиска объектов предлагается использовать набор датчиков и сенсоров спереди и по бокам автомобиля.

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Также система может изменять поток света, чтобы обеспечить лучшую видимость объектов. Кроме того, умный свет способен предупреждать о наличии таких объектов (в том числе движущихся) в опасной близости от дороги.

Уведомления в этом случае могут проецироваться на лобовое стекло машины или на иную систему вывода информации (экран шлема, очки дополненной реальности).

Регистрация патента не означает, что технология найдет применение: Apple оформляет такие заявки постоянно.

По материалам internetua.com
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