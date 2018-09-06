В "Укравтодоре" рассказали, почему асфальт "тает" вместе со снегом

На работы по ямочному ремонту дорог не распространяются гарантии, ведь он направлен исключительно на временное обеспечение проезда.

Об этом заявил глава “Укравтодора” Славомир Новак.

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“Многие люди путают ремонт средний и капитальный с так называемым ямочным ремонтом. Ямочный ремонт на самом деле не является ремонтом, это просто обеспечение проезда”, – сказал Новак.

Он отметил, что “на ямочный ремонт гарантий нет, это просто залатанные ямы”.

“Может быть ситуация, что после зимы или во время зимы мы латаем дыры, ямы так называемым холодным асфальтом, это просто засыпание и закатывание ямы, чтобы машина могла проехать. Весной она открывается снова, потому что это холодный асфальт”, – заявил Новак.

В то же время он заверил: если был сделан “средний, капитальный ремонт, реконструкция, строительство”, то “невозможно, чтобы асфальт сошел после зимы”.