Индия планирует выпустить собственную цифровую валюту, чтобы не печатать деньги

В 2017 году Индия израсходовала $88 млн на печать банкнот. Тратить такие суммы и дальше страна не хочет, поэтому Резервный банк Индии приступил к разработке плана по внедрению цифровых денег.

Подобные разговоры ходят в местном правительстве уже давно. После демонетизации, проведенной в 2016 году, страна потратила большие деньги на дизайн и печать новых денег. Это подстегнуло обсуждение о переходе на цифровые деньги.

Сейчас для оценки перспектив такого перехода ЦБ Индии инициировал создание межведомственной комиссии. Ее члены должны высказать свое экспертное мнение о таком переходе и предоставить заключение, пишет The Next Web.

Ранее в стране ходили слухи о появлении собственной криптовалюты. Год назад даже называли ее имя — Laxmi, но до реализации не дошло. Теперь уже в самой Индии мало кто помнит о ней. Да и идея о создании криптовалюты идет вразрез с позицией Банка, который в своем ежегодном отчете выступил с их критикой. Были перечислены традиционные обвинения: криптовалюты — пузырь, они нестабильны и не обеспечены.

Вместе с этим комиссия из представителей Министерства финансов и Резервного банка Индии пришла к выводу, что полностью запрещать торговлю криптовалютами не следует. Чиновники готовы воспринимать их как товар, но пообещали ни под каким видом не допустить использования токенов в качестве средства платежа.

Идея же о государственных цифровых деньгах не противоречит критической позиции. Это не будет криптовалюта в ее стандартном понимании. Цифровые монеты должны просто заменить физические, без добавления какого-то несвойственного деньгам функционала.

В стране реализуется и другой крупный проект, который косвенно связан с криптовалютами, потому что использует ту же технологию. В штате Андхра-Прадеш готовится строительство умного города, который станет центром современных технологий. Для него пришлось выкупать землю у местных жителей или обменивать на что-то другое. Так вот все регистрационные действия проводятся с помощью технологии распределенного реестра. Правда, жители отчитываются, что с бюрократией и коррупцией это не помогло справиться.