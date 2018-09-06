Продажи носимых устройств продолжают расти

International Data Corporation (IDC) представила результаты исследования мирового рынка носимых электронных устройств во втором квартале текущего года.

За трёхмесячный период в глобальном масштабе было реализовано 27,9 млн. носимых гаджетов.

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Это приблизительно на 5,5 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2017 года, когда отгрузки равнялись 26,4 млн. единиц.

В денежном выражении отрасль показала рост на 8,3 % в годовом исчислении: объём мирового рынка достиг $4,8 млрд.

Ведущим поставщиком носимых устройств, по оценкам IDC, является Apple. Во втором квартале «яблочная» империя отгрузила 4,7 млн. смарт-часов, заняв в результате примерно 17,0 % рынка.

На втором месте с 4,2 млн. поставленных носимых устройств и долей в 15,1 % находится китайская компания Xiaomi. «Бронза» досталась Fitbit – 2,7 млн. реализованных гаджетов и 9,5 % отрасли.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге находятся Huawei и Garmin с 1,8 млн. и 1,5 млн. отгруженных устройств соответственно. Доли компаний – 6,5 % и 5,3 %.

Все прочие поставщики за три месяца сообща реализовали 13,0 млн. носимых устройств. Их суммарная доля – 46,6 %.

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