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Спрос на шлемы виртуальной реальности рухнул на треть

Спрос на шлемы виртуальной реальности рухнул на треть

Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что поставки шлемов виртуальной реальности (VR) во втором квартале нынешнего года упали на треть — 33,7 % — по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Аналитики говорят, что наблюдающаяся картина — это временное явление, связанное с развитием отрасли, а также с изменением приоритетов производителей и предпочтений потребителей.

Так, сейчас наблюдается резкое снижение интереса к VR-шлемам, которые используют в качестве дисплея и электронного модуля смартфон. Поставки таких устройств рухнули в годовом исчислении с 1 млн штук до 409 тыс. единиц.

Спрос на шлемы, требующие подключения к компьютеру или игровой консоли, за год уменьшился на 37,3 %. Во втором квартале HTC отгрузила примерно 111 тыс. таких устройств, компании Oculus и Sony — 102 тыс. и 93 тыс. гаджетов соответственно.

В то же время наблюдается стремительное увеличение продаж самодостаточных шлемов виртуальной реальности, которым для работы не требуется ни компьютер, ни смартфон. Отгрузки таких устройств в годовом исчислении подскочили на 417,7 %.

По материалам 3dnews.ru
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