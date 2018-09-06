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Самые мощные Android-смартфоны августа

Самые мощные Android-смартфоны августа

Бенчмарк AnTuTu составил ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов августа. iPhone не участвовал в отборе из-за критериев выбора ОС, но оказалось, что последний девайс Apple не попал бы в список, оказавшись слабее десятого номера.

Лучшего результата ожидают от нового iPhone, который презентуют на ежегодной осенней выставке Apple в сентябре.

Возглавил список геймерский Xiaomi Black Shark, набрав 292 887 баллов.

Серебренную и бронзовую позиции заняли Meizu 16 и Smartisan Nut R1.

Последнее место в топ-10 досталось Xiaomi Mi Mix 2s с 265 256 баллами.

Флагман iPhone X заработал в бенчмарке только 245 149 очков. Это позволило бы гаджету занять 11-12 строчку рейтинга.

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