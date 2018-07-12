Трудовые мигранты заведут больше денег в Украину - Сологуб

“Мы увеличили прогноз по объему денежных переводов до $11,6 млрд в этом году и до $12,2 млрд – в следующем”, – сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, это связано с ростом трудовой миграции, которая с одной стороны положительно отражается на платежном балансе, но с другой – отрицательно влияет на инфляцию.

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Речь идет о том, что НБУ выкупает лишнюю валюту с рынка, увеличивая предложение гривны в экономике (монетарное влияние).

Кроме того, повышение доходов украинцев за счет средств трудовых мигрантов приводит к росту потребительского спроса и, как следствие, также подстегивает рост цен (инфляция спроса).