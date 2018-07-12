Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 139 0

Трудовые мигранты заведут больше денег в Украину - Сологуб

Трудовые мигранты заведут больше денег в Украину - Сологуб

“Мы увеличили прогноз по объему денежных переводов до $11,6 млрд в этом году и до $12,2 млрд – в следующем”, – сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, это связано с ростом трудовой миграции, которая с одной стороны положительно отражается на платежном балансе, но с другой – отрицательно влияет на инфляцию.

Читайте также: Заробитчане сделали для украинской экономики больше, чем МВФ – эксперт

Речь идет о том, что НБУ выкупает лишнюю валюту с рынка, увеличивая предложение гривны в экономике (монетарное влияние).

Кроме того, повышение доходов украинцев за счет средств трудовых мигрантов приводит к росту потребительского спроса и, как следствие, также подстегивает рост цен (инфляция спроса).

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018