Заробитчане сделали для украинской экономики больше, чем МВФ - эксперт (видео)

Динамика поступлений личных переводов оказала значительное влияние на показатели для украинской экономики за первое полугодие.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» рассказал Анатолий Амелин, Директор экономических программ Украинского института будущего.

“По сути украинские заробитчане, которые выехали на заработки за границу, по состоянию на первый квартал перевели в Украину больше 3 млрд долларов. На конец года мы можем выйти на сумму более 10 млрд долларов, которые Украина получит от наших же граждан, работающих за пределами страны. От МВФ ни копейки не получили, но украинские заробитчане сделали для укрепления национальной валюты и даже для пополнения национальных резервов больше, чем Международный валютный фонд”.

На вопрос, нужно ли с таким поступлением валюты от заробитчан нам сотрудничество с МВФ, Анатолий Амелин ответил, что для стабилизации золотовалютных резервов нам нужна помощь, и для того, чтобы мы успешно вышли на внешние рынки заимствований, нам был бы полезен позитивный опыт с Международным Валютный фондом.

“Если мы получим хотя бы один транш, хотя 1 млрд долларов от МВФ, ставка по внешним заимствованиям, которые будет делать Украина будет ниже, и риски иностранные инвесторы будут оценивать ниже” – резюмировал эксперт.