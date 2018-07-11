PayPal готова ежегодно тратить 3 млрд долларов на покупку компаний

Компания PayPal, развивающая одноименную платежную систему, совершила несколько крупных покупок в 2018 году и не собирается останавливаться на достигнутом.

“У нас здоровый баланс, и мы готовы приложить максимум усилий для приобретения большего числа компаний”, – заявил президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman) в интервью немецкой газете Handelsblatt.

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По его словам, компания готова тратить до 3 млрд долларов в год на покупки активов, которые позволят ей расширить определенные возможности. Сейчас PayPal сталкивается с усилением конкуренции, поскольку все больше корпораций, включая Apple и крупные банки, улучшают свои финансовые предложения.

“Я не исключаю, что мы заключим еще более крупную сделку, если это пойдет нам на пользу”, – отметил Шульман.

В 2018 году PayPal объявила о покупке четырех компаний, а общее количество публично анонсированных сделок достигло 17.

По данным исследовательского агентства Dealogic, в первой половине 2018 года были совершены 102 сделки с участием компаний, занимающихся платежами. Их сумма составила 46 млрд долларов. Это рекордный показатель для отрасли. Он уже превысил сумму сделок за весь прошлый год – тогда они составили 32,9 млрд долларов. Рекорд достигнут во многом благодаря слиянию PayPal и iZettle.

К концу марта 2018 году у PayPal насчитывается 237 млн активных клиентов, что на 8,1 млн больше, чем тремя месяцами ранее. Количество проведенных транзакций в годовом исчислении увеличилось на 25%, до 2,2 млрд. В общей сложности в PayPal было обработано платежей на сумму 132 млрд долларов, что на 32% больше показателя годичной давности. Оборот мобильных платежей вырос на 52%, до 49 млрд долларов.