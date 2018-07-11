Межбанк: курс гривны укрепился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся к вечеру вторника, в среду немного укрепился.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка 11 июля стартовала с уровней 26,250 / 26,270 UAH/USD.

К 10.20, доллар понизился до отметок 26,240 / 26,260 UAH/USD. К 10.25 достиг уровней 26,210 / 26,240 UAH/USD. А спустя еще 5 минут приостановил коррекцию на уровнях 26,200 / 26,230 UAH/USD.

На таких показателях он продержался до 11.15, после чего немного подтянулся. Сначала до уровней 26,210 / 26,230 UAH/USD, а к 11.25 – до уровней 26,215 / 26,230 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,250 / 26,270

евро – 30,700 / 30,721

российский рубль – 0,4206 / 0,4212

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1710 / 1,1711

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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