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HTC готовится выпустить первый блокчейн-телефон

HTC готовится выпустить первый блокчейн-телефон

В третьем квартале 2018 года компания HTC намерена выпустить новый смартфон на операционной системе Android, в основе которого лежит технология блокчейн. Новое устройство построено для децентрализованной сети и приложений.

Сообщается, что новый смартфон разрабатывался для поддержки децентрализованных приложений (DApps), таких как CryptoKitties.

HTC Exodus будет предоставлять пользователям безопасный доступ к встроенному универсальному криптокошельку. Телефон будет поддерживать несколько протоколов, а также будет обеспечивать их совместимость.

Гаджет также сможет похвастаться универсальным криптокошельком, защищенным на аппаратном уровне. Процесс разработки курирует “главный офицер по децентрализации” Фил Чен, который известен своим участием в разработке шлема виртуальной реальности HTC Vive.

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Среди прочего HTC объявила о партнерстве с создателями CryptoKitties, “самой большой игрой в мире, которая будет построена на технологии blockchain”. Игра впервые станет доступна на смартфонах на базе Android.

По материалам УБР
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