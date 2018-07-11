По-настоящему «Прибыльное лето» с «Бонусом к депозиту» и Банком «Глобус»

За окном лето – пора, в которую можно не только отдыхать, но и достаточно выгодно зарабатывать!

Специально для тех, кто привык совмещать приятное с полезным, Банк «Глобус» (финучреждение, которое вошло в первую десятку банков Украины по результатам рейтинга надежности (привлекательности) депозитов за I квартал 2018 от рейтингового агентства “Стандарт-Рейтинг”) и портал Finance.ua приготовили двойную выгоду.

Тот, кто оформит срочный депозит “Классический” и “Накопительный” от Банка «Глобус» с 19.06.2018 г. по до 31 августа 2018 (включительно) на срок от 91 дня в национальной валюте, получит + 1,0% годовых к базовому размеру процентной ставки.

Кстати, благодаря информационному Чат-Боту от Банка «Глобус» у клиентов финучреждения имеется возможность оперативно узнавать процентные ставки по депозиту, подсчитывать доход по выбранному вкладу и подавать заявку на его оформление. Чтобы воспользоваться ботом, достаточно найти в приложении Messenger с помощью поиска Банк «Глобус» или в приложении Telegram GLOBUSBANK_bot.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются. Благодаря сотрудничеству банка с порталом Finance.ua, мы готовы предложить еще больше прибыли – до +1,1% к вкладу при выгодной минимальной сумме вклада от 30 тыс. гривен.

Чтобы получить больше от Finance.ua, «Прибыльного лета» и депозитов Банка «Глобус» – необходимо сделать всего несколько шагов:

1. Зайти по ссылке, выбрать депозит от Банка «Глобус» и заполнить заявку на бонус.

2. В течение 30 дней с момента подачи заявки оформить новый депозит (переоформленные депозиты не участвуют в Акции).

3. Подтвердить факт оформления депозита по специальной форме на сайте портала.

4. В течение 32 дней получить вознаграждение от портала Finance.ua.

Вот и все! Вы уже зарабатываете больше на своем депозите!

Подробнее о Бонусе к депозиту от Глобус «Банка» по ссылке.

Отметим, что программа Бонус к депозиту от Finance.ua предлагает выгодные бонусы к вкладам еще семи банков.

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