Huawei проектирует «умные» динамики

Huawei в скором времени собирается представить сразу несколько смарт-динамиков с голосовым ассистентом.

На это указывают новые заявки на регистрацию торговых марок.

Сетевые источники сообщают, что Huawei направила запросы в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Поданы заявки на регистрацию трёх торговых марок: Huawei Halo, Huawei AI Cube и Huawei Inter Home.

В описании всех документов говорится, что под указанными именами планируется выпускать «умные» динамики. Такие устройства объединят функции роутера, голосового помощника и акустической системы с высоким качеством звучания.

Почерпнуть какую-либо информацию технического характера из документации EUIPO невозможно. Но можно предположить, что устройства будут относиться к разным ценовым категориям. Не исключено, что старшая модель будет наделена дисплеем.

Читайте также: Samsung презентовала умный замок для дверей

О возможных сроках появления «умных» динамиков Huawei на коммерческом рынке ничего не сообщается. Есть вероятность, что презентация таких устройств будет приурочена к выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября.