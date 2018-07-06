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Samsung презентовала "умный" замок для дверей

Samsung презентовала "умный" замок для дверей

Одно из подразделений южнокорейского технологического гиганта Samsung SDS представило “умный” замок SHP-DR900 для дверей современного цифрового дома.

Об этом сообщает Samsung Electronics.

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Устройство оснащено модулем Wi-Fi с пониженным энергопотреблением. Замок способен в режиме реального времени передавать в сеть данные о своем статусе и о попытках проникновения. А хозяева дома или, скажем, владельцы офиса смогут с помощью специального приложения для смартфона дистанционно открывать дверь родственникам или посетителям.

Новинка оборудована высокоточным сканером отпечатков пальцев. Таким образом, зарегистрированные пользователи смогут открыть замок, даже не имея цифрового ключа в смартфоне. Наконец, предусмотрена возможность разблокировки с помощью пароля, специальной радиочастотной метки и экстренного кода.

Производитель говорит об улучшенных средствах для обеспечения безопасности. Пользователи смогут просматривать подробную статистику о работе системы.

Смарт-замок будет доступен на международном рынке, однако информации о цене на данный момент, к сожалению, нет.

По материалам Телеканал 24
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