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Украина заработала на экспорте яиц $40 млн

Украина заработала на экспорте яиц $40 млн

Украина в первом полугодии 2018 года экспортировала 44,5 тысячи тонн яиц, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (30 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

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Как проинформировали в фискальном ведомстве страны, в денежном эквиваленте объем поставок за рубеж увеличился до $39,985 миллиона американских долларов (с $22 млн за шесть месяцев 2017 г.), то есть в 1,8 раза.

По данным ГФС, основными импортерами украинских яиц в I полугодии текущего года стали ОАЭ ($15,6 млн), Ирак ($7,3 млн) и Катар ($3,8 млн).

Напомним, за первые пять месяцев текущего года, по информации «Союза птицеводов Украины», экспорт мяса птицы из Украины увеличился на 1,1%, яиц куриных — на 50,3%, яичных продуктов — в 3,2 раза, альбуминов — в 5,1 раза.

По материалам Hubs
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