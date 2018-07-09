Twitter заморозила 70 млн аккаунтов

За последние два месяца Twitter заморозила 70 млн учётных записей в рамках решительной борьбы против вредоносной активности на своей платформе. По сравнению с интенсивностью блокировок в октябре прошлого года, с мая по июнь темпы возросли вдвое.

Об этом сообщает The Verge, со ссылкой на The Washington Post.

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В течение ряда лет компания подвергалась широкой критике за вялые усилия по пресечению ненормального поведения пользователей. Под давлением антироссийских настроений Twitter и Facebook усилили борьбу против троллинга и спама.

В июне Twitter сообщила о работе над улучшением своих политик безопасности и отметила, что её системы еженедельно определяют и реагируют на более чем 9,9 млн учётных записей, вручную или автоматически распространяющих спам.

The Washington Post отмечает, что усиление давления со стороны компании может привести к снижению числа пользователей во втором квартале. Хотя руководство Twitter полагает, что зачистки не сильно отразятся на количестве активных пользователей, так как среди блокированных аккаунтов многие редко делали публикации.

Тем не менее в письме для акционеров за первый квартал настоящего года Twitter указала, что «текущие усилия по обеспечению качества информации» негативно отразились на ежемесячном числе пользователей и в дальнейшем могут оказывать подобное влияние.

Так или иначе, но столь масштабные блокировки не могут не поправить статистику. Однако в долгосрочной перспективе для успеха социальной службы гораздо важнее избавить среду коммуникации от нежелательных и навязчивых сообщений.