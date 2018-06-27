Twitter введет новые правила регистрации для борьбы с ботами и спамом

Социальная сеть Twitter введет обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера для того, чтобы избавится от «троллей» и бот-аккаунтов.

Об этом сообщили вице-президент компании Дел Харви и руководитель отдела по безопасности Йоель Рот в блоге компании.

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«Мы никогда не прекратим наши усилия по выявлению и предотвращению попыток манипулирования обсуждениями на нашей платформе», — заявили они.

Представители Twitter отметили, что предпочитают предотвращать проблему, чем дожидаться обращения пользователей.

Согласно данным соцсети, каждую неделю мая 2018 года системы Twitter выявляли более 9,9 млн автоматических учетных записей и спам-аккаунтов.