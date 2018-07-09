В РФ обязали идентифицировать всех пользователей Wi-Fi

Служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) отмечает рост дисциплины со стороны организаторов точек Wi-Fi в общественных местах.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Так, с 2014 года владельцы публичных хот-спотов в России обязаны идентифицировать пользователей. Соответствующая процедура может осуществляться несколькими способами — по данным паспорта или Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), номеру мобильного телефона, логину и паролю от Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Сообщается, что в текущем году было проверено более 18 тыс. точек беспроводного доступа в общественных местах, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2017 года. Нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, выявлены только в 794 случаях.

Таким образом, доля хот-спотов — нарушителей составляет лишь 4,4 %. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся приблизительно 10 %.

«По итогам проведённых мероприятий составлено 159 протоколов об административных правонарушениях, из которых большее число (149) связано с неприменением административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», — говорится в сообщении Роскомнадзора.