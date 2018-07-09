Названа сумма годового объема нелегальной торговли в Украине

Согласно данным ГФС, достаточно широкой является номенклатура товаров, которые пытаются незаконно ввезти на территорию Украины.

Основные из них – подакцизная продукция, бытовая техника, одежда, обувь, мобильные телефоны и компьютерная техника.

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Среднестатистический годовой объем нелегальной торговли товарами широко потребления в Украине составляет 65-75 млрд грн, сообщил партнер и руководитель практики безопасности и уголовно-правовой защиты юридической компании Dictum Евгений Мирошников.

«Объем товаров широкого потребления в Украине составляет примерно 140-160 млрд грн, а среднестатистический объем ежегодной контрабанды (речь идет именно о нелегальной торговле – ред.) – около 65-75 млрд грн», – сказал он.