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За год импорт российских товаров в Украину вырос почти на 40%

За год импорт российских товаров в Украину вырос почти на 40%

В 2017 году Украина импортировала из России товаров на 7,2 млрд долл. США, что на 39,9% больше, чем в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Экспорт украинских товаров в Россию также вырос. В 2017 году Украина поставила в Россию товаров на 3,9 млрд долл. США, что на 9,1% больше, чем в 2016 году.

Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за год показателя в 3,3 млрд долл. США.

При этом конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.

Напомним, в конце мая Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которых распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц. Цель санкций – запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российские территории.

По материалам УНН
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