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Робот Cheetah научился ходить вслепую

Робот Cheetah научился ходить вслепую

Инженеры MIT показали третью версию робота Cheetah. Четырехногая машина научилась передвигаться и преодолевать препятствия вслепую, не используя при этом зрение или заранее созданную карту окружающего пространства.

Алгоритм поиска пути при этом сходен с тем, который использует человек, перемещаясь в неизвестном месте в полной темноте.

Подобный способ передвижения робота необходим для ситуаций, когда сенсоры использовать невозможно либо их точность ограничена. Подробнее о новых возможностях Cheetah 3 специалисты MIT расскажут в октябре на специализированной конференции. Речь также пойдет о новых компонентах робота, который получил большую степень свободы.

По материалам bigmir.net
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