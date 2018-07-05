НАБУ завершило расследование по делу "Стена"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект “Стена”. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

4 июля 2018 года материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты, после этого будет составлен обвинительный акт, и дело передадут в суд.

По делу проходят восемь подозреваемых (восьмого задержали отдельно 15 ноября 2017). Должностных лиц Госпогранслужбы и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.

Детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют совершение уголовных преступлений:

- начальнику управления капитального строительства Государственной погранслужбы — ч.5 ст.191 (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 (“Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением”) Уголовного кодекса Украины;

- бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 (“Служебный подлог”), ч.2 ст.210 УК Украины;

- старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору ООО “АЗІ” — ч.5 ст.191 УК Украины;

- бывшему директору ГП “Черниговский облавтодор” ГАК “Автомобильные дороги Украины” — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору и основателю ООО “Стройцентр “Витязь”- ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- одному из посредников — ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;

- другому посреднику — ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 (“Фиктивное предпринимательство”) УК Украины.

По данным следствия, хищение средств проекта “Стена” происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанными в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.