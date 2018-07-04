Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 51 0

В Канаде выпустили монету с метеоритом

В Канаде выпустили монету с метеоритом

Королевский канадский монетный двор выпустил монету, инкрустированную настоящим метеоритом. Коллекционная монета посвящена 150-ой годовщине создания Королевского астрономического союза Канады.

Серебряная монета весом 31,39 грамма имеет номинальную стоимость 20 долларов, но продается в несколько раз дороже – за 150 канадских долларов. В продажу она поступит в сентябре этого года серией 5500 штук.

Использованное в оформлении монеты небесное тело было добыто с метеоритного поля Кампо дель Сиело в Аргентине, где столкнулось с Землей около 4,5 тыс. лет назад. А возраст металлической породы, из которой состоит метеорит, достигает миллиардов лет.

На цветном реверсе монеты изображено космическое пространство с Луной, галактикой Андромеды и кометой. На монохромном аверсе отчеканено изображение королевы Елизаветы Второй.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018