В Канаде выпустили монету с метеоритом

Королевский канадский монетный двор выпустил монету, инкрустированную настоящим метеоритом. Коллекционная монета посвящена 150-ой годовщине создания Королевского астрономического союза Канады.

Серебряная монета весом 31,39 грамма имеет номинальную стоимость 20 долларов, но продается в несколько раз дороже – за 150 канадских долларов. В продажу она поступит в сентябре этого года серией 5500 штук.

Использованное в оформлении монеты небесное тело было добыто с метеоритного поля Кампо дель Сиело в Аргентине, где столкнулось с Землей около 4,5 тыс. лет назад. А возраст металлической породы, из которой состоит метеорит, достигает миллиардов лет.

На цветном реверсе монеты изображено космическое пространство с Луной, галактикой Андромеды и кометой. На монохромном аверсе отчеканено изображение королевы Елизаветы Второй.