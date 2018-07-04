Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 350 0

Экс-дилер Mercеdеs-Benz в Запорожье лишен права продавать авто за нарушения контракта

Экс-дилер Mercеdеs-Benz в Запорожье лишен права продавать авто за нарушения контракта

Генеральное представительство Mercеdеs-Benz в Украине заявляет, что бывший дилер в Запорожье был лишен права продавать автомобили за грубые нарушения контракта.

Об этом сообщается на сайте “АвтоКапитала”, структурного подразделения УкрАВТО, являющегося Генеральным представителем немецкого автоконцерна Daimler AG в Украине на протяжении более 20 лет.

Читайте также: Tesla поставила рекорд по выпуску автомобилей за неделю

Ранее в СМИ появлялась информация, касающаяся якобы неправомерного раторжения контракта между Генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине ЧАО “АвтоКапитал” бывшим дилером Mercedes-Benz компанией “АвтоДом Запорожье”.

В компании заявляют, что имеют все основания считать, что такую информацию намеренно и целенаправленно распространяет бывший дилер в Запорожье, который был лишен права продавать автомобили Mercedes-Benz за допущенные им грубые нарушения условий контракта.

В частности, по данным компании, экс-дилер сменил состав учредителей 6 раз в течение полутора лет, зарегистрировал компанию на офшорные фирмы и категорически отказался раскрыть имена истинных владельцев – физических лиц, что входит в прямое противоречие с требованием дилерского контракта об обязательном раскрытии конечных бенефициариев.

“Генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине и его клиенты должны знать, с кем имеют дело. Работать с “анонимами” для нас совершенно не приемлемо. Со всей ответственностью заявляю, что информация о “рейдерском захвате” запорожского автосалона – откровенная ложь”, – отметил Ярослав Пригара, генеральный директор ЧАО “АвтоКапитал.

В составе учредителей “АвтоДом Запорожье” не было и нет ни компаний “АвтоКапитал” и УкрАВТО, ни связанных с ними физических лиц. В этом можно убедиться, посмотрев копии уставных документов. Все обвинения в рейдерстве – клевета. Мы подали иски в суд, чтобы призвать бывшего дилера к ответственности”. “АвтоКапитал” заявляет, что новый дилер в Запорожье будет определен в ближайшее время.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018