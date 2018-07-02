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Tesla поставила рекорд по выпуску автомобилей за неделю

Tesla поставила рекорд по выпуску автомобилей за неделю

Компания Tesla увеличила объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3 до 5 тыс. единиц в неделю.

Об Reuters сообщили два неназванных рабочих фабрики в Калифорнии. 5-тысячный автомобиль ушел с конвеера в 5 утра по местному времени. По словам одного из них, неизвестно, сможет ли Tesla поддерживать такой объем производства.

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Во внутренней рассылке сотрудникам компании, с которым ознакомился Reuters, основатель Tesla Илон Маск написал, что компания достигла своей цели в 5 тысяч автомобилей Model 3.

“Думаю, мы стали настоящей автомобильной компанией”, – цитирует издание слова Маска из письма.

Также отмечается, что сумарно Tesla произвела за неделю 7 тысяч автомобилей марок Model 3 и Model X.

Tesla подтвердила Reuters содержание внутреннего письма. Позже Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней.

По материалам reuters.com
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