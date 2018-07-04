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Украинцы раскупают автомобили для бизнеса

Украинцы раскупают автомобили для бизнеса

В июле 2018 рынок новых коммерческих автомобилей вырос относительно 2017 года на 38% до 1241 ед.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Всего по итогам полугодия в Украине было зарегистрировано 6,4 тыс. новых коммерческих авто. Таким образом, спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 24%.

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Наибольшим спросом среди украинцев пользуются автомобили Renault. С января по июнь французы продали украинцам 1174 коммерческих автомобиля, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

На втором месте с результатом 588 автомобилей — Citroen. Продажи этой марки в отчетном периоде выросли в 3,5 раза.

Третий показатель у Fiat — 573 машины (+3% к аналогичному периоду прошлого года).

На четвертом месте американский Ford — 555 продаж новых коммерческих автомобилей. Что почти на 28% больше по сравнению с предыдущим годом.

Также в пятерку лидеров рынка вошел белорусский МАЗ, реализовавший за шесть месяцев на украинском рынке 503 автомобиля. Рост показателя составил 64% в годовом исчислении.

По материалам autonews.ua
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