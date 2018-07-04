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Китай предлагал европейцам вместе противостоять пошлинам США, - Reuters

Китай предлагал европейцам вместе противостоять пошлинам США, - Reuters

Китай предлагал странам Евросоюза объединиться и вместе выступить с ответными мерами на установленные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, однако предложение не получило отклика со стороны европейских дипломатов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным его источников в дипломатических кругах, ряд китайских государственных лиц, включая вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра иностранных дел Китая Ван И в ходе встреч в Брюсселе, Берлине и Пекине предлагали представителям ЕС ввести совместные ответные меры на пошлины США.

В качестве одной из мер китайская сторона предлагала европейским партнерам начать совместное разбирательство против США во Всемирной торговой организации (ВТО), однако в ЕС его отклонили.

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«Китай хочет, чтобы Европейский союз объединился с Пекином против Вашингтона, принял его сторону. Мы на это не пойдем, и мы им об этом сообщили», — рассказал источник агентства.

По материалам reuters.com
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