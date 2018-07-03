Volkswagen создала мобильные зарядки для электрокаров, обновляющие заряд от солнца и ветра

Компания Volkswagen разработала мобильные зарядные станции для электротранспорта. Они могут одновременно заряжать четыре электромобиля и обновляют заряд от энергии солнца и ветра.

Двенадцать таких зарядок Volkswagen подарил к 80-летию немецкому городу Вольфсбург, где производитель понаблюдает за их эффективностью, сообщает медиа-центр компании.

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Мощность зарядки 200 кВт·ч, что эквивалентно 5.6 паспортных емкостей аккумулятора e-Golf.

В течение пилотного проекта заряжать электрические транспортные средства жители города смогут бесплатно.

Разработанные аккумуляторным подразделением Volkswagen мобильные зарядные станции интересны тем, что могут работать независимо от электросети.

Кроме того, их можно заряжать или менять аккумуляторные блоки. Это позволит перевозить зарядные станции с места на место в зависимости от текущих потребностей города.

Первую из двенадцати зарядных станций, которые в марте 2019 года войдут в развернутую мобильную сеть, жители города смогут увидеть на выставочном стенде Volkswagen.

В концерне сообщают, что намерены инвестировать в зарядную инфраструктуру города 10 миллионов евро.