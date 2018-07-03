Apple выпустила новое приложение

Приложение Schoolwork, которое Apple представила на образовательном мероприятии ранее в этом году, стало доступно для использования.

Программа, предназначенная для iPad, позволяет учителям с лёгкостью управлять рабочим процессом в классе – например, давать задания и отслеживать успехи отдельных учащихся.

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Apple сравнивает использование Schoolwork с написанием электронного письма. Добавляя задания, учителя могут писать заметки, отправлять PDF-документы и прикреплять веб-ссылки.

Есть возможность предлагать учащимся выполнять задания в других образовательных приложениях. Популярные программы Explain Everything, Tynker, GeoGebra и Kahoot! теперь работают напрямую через Schoolwork.

Преподаватели могут не только давать домашние задания, но и отслеживать прогресс учащихся в рамках разных приложений и активностей. Это позволяет сделать процесс обучения более персонализированным и точечным. Все данные об учащихся полностью защищены.