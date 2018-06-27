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Apple начнет собирать в Индии смартфоны iPhone 6S

Apple начнет собирать в Индии смартфоны iPhone 6S

Согласно информации издания The Economic Times, компания Apple запустит производство смартфонов iPhone 6S в Индии, чтобы избежать дополнительного налогообложения на этом масштабном рынке.

С 2017 года в Индии уже собирают бюджетную модель iPhone SE, так что Apple не придется разворачивать производство с нуля, а будет достаточно открыть несколько новых сборочных линий на базе контрактного производителя Wistron в Бангалоре.

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Напомним, что индийские власти ввели в феврале текущего года дополнительные пошлины на товары, поступающие в страну из других стран, благодаря чему наценка на такие товары увеличилась на 15-20%.

Сборка смартфонов Apple в Индии позволит избежать такой наценки, однако это не значит, что стоимость iPhone 6S в Индии автоматически сократится.

Таким образом производитель просто снизит свои издержки, что позволит ему зарабатывать больше на каждом проданном смартфоне. Также не стоит забывать о более удобной логистике, которая позволит не только сэкономить, но и сократить время поставок собранных устройств в магазины страны.

По материалам ITC.ua
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