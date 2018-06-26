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Apple выпустила публичную бета-версию iOS 12

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 12

Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 12. Наряду с ней также была выпущена tvOS 12. В настоящее время обе доступны для загрузки на официальном сайте компании.
 
В Apple предупреждают, что версии тестовые, и не рекомендуется их устанавливать на основные устройства.
 
При этом финальная версия ОС должна быть готова к осени текущего года. Ожидается, что платформа улучшит впечатление от работы с уже устаревшими устройствами. Приложения должны будут запускаться на 40 процентов быстрее, а камера – на 70 процентов.
 
Также сообщается, что в iOS 12 реализовали формат дополненной реальности USDZ. Кроме того, улучшения сказались на многих стандартных программах.

По материалам Корреспондент.net
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