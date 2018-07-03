Украинец создал очки из кофе и льна

Украинец Максим Гавриленко создал органические солнцезащитные очки из кофе и льна, которые разлагаются в 100 раз быстрее пластиковых.

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Гавриленко вырос в семье оптиков, а свои очки он решил сделать экологичными. Свою компанию украинец назвал Ochis.

Разработчик запустит краудфандингову кампанию на Kickstarter в конце июля. Первые 200 очков он планирует продать со скидкой.

Сейчас Ochis предлагают 8 различных дизайнов оправ. Все оправы имеют линзы с защитой от ультрафиолета.

Производство очков сосредоточат в Украине.