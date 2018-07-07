Почему украинцы работают нелегально (исследование)

Среди ключевых причин, по которым украинцы работают без декларирования доходов, исследователи выделяют следующие варианты: “не смогли найти другую работу”, “так принято в Украине” и недоверие к государству.

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О таких результатах исследования “Незадекларированный труд в Украине (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS) “в интервью 24 каналу рассказала автор исследования, преподаватель и исследователь экономики Национального университета “Киево-Могилянская академия” Оксана Неживенко.

“Опрос показал – у нас существенно выше уровень недоверия к государству, чем в Европе. В одном из вопросов опроса у нас была позиция “Государство ничего не делает для людей, почему я буду что-то делать для него”. В Европе ее выбирало меньшинство людей, у нас это – один из лидеров вариантов ответа. Так, нехватку рабочих мест указали первой причиной участия в незадекларированной занятости, а вторым по количеству ответов в Украине было недоверие к государству”, – уточнила Неживенко.