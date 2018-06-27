ЕС приостановил переговоры о вступлении Турции в союз

Совет Евросоюза прекратил переговоры о присоединении Турции, а также остановил работу по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. Заявление об этом было обнародовано после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

Евросоюз критикует Эрдогана из-за ухода от верховенства закона в стране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений. Также его обвиняют в преследовании журналистов, правозащитников и ученых.

Однако на данный момент прекращение присоединения Турции в Евросоюз еще официально не оформлено.

В итоговом заявление Совета ЕС вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут только после существенных изменений в политике турецкого руководства.

Причина, по которой Анкара до сих пор имеет статус кандидата – подписанное с ней Евросоюзом соглашение по вопросам беженцев.

Отметим, что Турция стала официальным кандидатом в члены Евросоюза в 2004 году. С 2014 по 2020 годы общие выплаты стране в рамках программы поддержки стран-кандидатов запланированы в размере порядка 4,5 млрд. евро.