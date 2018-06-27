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Украинцы назвали главные проблемы страны (опрос)

Украинцы назвали главные проблемы страны (опрос)

Война на Востоке Украины остается важнейшей государственной проблемой в глазах граждан (78%). О взяточничестве и коррупции как общегосударственной проблеме говорят 55% респондентов, безработице – 29%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Низкий уровень зарплат и пенсий, недостаточный уровень социальной защиты, социальное расслоение, повышение цен на основные товары, как проблемы на уровне страны, волнуют от 16% до 18% опрошенных.

В то же время, рейтинг личных проблем возглавляют вопросы социально-экономического характера: повышение цен и тарифов, а также низкий уровень зарплат и пенсий лично волнуют больше половины респондентов.

Вопросы войны на Востоке, низкий уровень медицинских услуг, отсутствие работы являются личными проблемами для каждого пятого. Недостаточный уровень социальной защиты, взяточничество и коррупция во власти считают проблемами 15-16% опрошенных, социальное расслоение – 10%. Другие вопросы лично волнуют не более 10%.

Опрос Социологической группы “Рейтинг” был проведен 14-24 июня 2018 года среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

По материалам Зеркало Недели
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