Появился материал, который может скрыть человека от тепловизора

Инфракрасные камеры — это теплочувствительные устройства, которые, к примеру, помогают дронам находить свои цели даже в глухую ночь или во время сильного тумана. Прятаться от таких детекторов может стать намного проще благодаря новому материалу, который делает объекты практически невидимыми для них.

Лист толщиной менее одного миллиметра поглощает примерно 94% инфракрасного света, с которым он сталкивается.

Это рекордно много для такого типа материала, и означает, что теплые предметы становятся почти полностью невидимыми для инфракрасных детекторов. Разработчики подчеркивают, что материал особенно сильно поглощает свет в так называемом инфракрасном диапазоне средней и длинной волны — это тип света, который излучают объекты при температуре тела человека.

Такой материал может скрыть как небольшие объекты, как тело человека, так и большие — к примеру, танк; детектор определит, что это обычный лист из металла.

Для того чтобы поглотить больше инфракрасного света, ученые обработали материал черным кремнием, который обычно используется в фотоэлементах.

Черный кремний поглощает свет, потому что он состоит из миллиона микроскопических игл — нанопроволоки, которые направлены вверх.

Входящий свет отражается вперед и назад, оставаясь только внутри металла.