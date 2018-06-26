В Xiaomi представили полностью деревянный девайс (фото)

Не так давно компания Xiaomi запустила на своей краудфандинговой платформе сбор средств на выпуск деревянных настенных часов Xiaomi Wooden Digital Wall Clock, и с сегодняшнего дня их может приобрести каждый желающий.

Несмотря на название, ничего цифрового в них нет, разве что цифры, нанесенные на один деревянный корпус, состоящий из цельного куска дерева. Стоимость часов 31 доллар.

Как сообщается, диаметр корпуса Wooden Digital Wall Clock составляет 24 см, а толщина – 3,8 см.

Из главных особенностей стоит отметить, что форму корпуса часов сделали вогнутой для предотвращения возможного повреждения стрелок, если положить их лицевой стороной вниз и визуального ощущения объема при определенном освещении.

С тыльной стороны деревянных часов от Xiaomi находится место под элемент питания типа АА и небольшая ручка для выставления точного времени.